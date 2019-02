Sci: Mondiali, Holdener guida lo slalom

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 16 FEB - La svizzera Wendy Holdener (57"08) è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale dei Mondiali ad Aare. Seguono, con distacchi minimi, la svedese Anna Swenn Larsson (57"19) e la statunitense Mikaela Shiffrin (57"23). La ceca Petra Vlhova, oro nel gigante e grande rivale di Shiffrin, è 5/a (57"54). Male le tre italiane in gara in un disciplina nella quale ormai da anni sono in crisi. Dopo la prova delle prime 30 atlete, miglior azzurra è la trentina Chiara Costazza - al momento 20/a (1'00"36) - mentre è subito finita fuori Irene Curtoni. Poi, c'e' la giovane friulana Lara Dalla Mea, 23/a (1'01"14). Si gareggia con cielo coperto e una nevicata sempre più forte su un tracciato pianeggiante e non difficile, ma con un fondo morbido e cedevole, anche perché in questi giorni trattato a più riprese con sale per tentare di compattarlo. Inoltre è una pista lunga con ben 68 porte per quasi 1' di gara. Seconda decisiva manche alle 14,30.