Carabinieri: operazione 'case sicure'

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - I carabinieri della compagnia di Rovereto, in Trentino, stanno concludendo l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura di Rovereto, a carico di tre persone, ritenute responsabili di numerosi furti in abitazioni e nei negozi di Rovereto e dei comuni vicini.

L'operazione, denominata "case sicure", punta a sgominare una presunta banda, composta di tre italiani, specializzata in furti in casa e in negozi. Le indagini erano iniziate nell'autunno scorso. (ANSA).