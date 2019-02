Successo azzurro Coppa Europa Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Davide Cazzaniga di Correzzana in Provincia di Monza vinto il super-G di Coppa Europa a Sarentino, in Alto Adige. E lo ha fatto con il vantaggio minimo possibile, ovvero 1 solo centesimo di secondo. L'azzurro ha chiuso la sua prova sul tracciato lungo 2301 metri con 540 metri di dislivello in 1.18,04 minuti, lasciandosi alle spalle l'austriaco Stefan Babinsky con un margine di soli 0,01 secondi. La vittoria di Cazzaniga è stata in bilico solo quando è sceso il vincitore della prima discesa, ovvero l'americano Thomas Biesemeyer con il pettorale numero 38. Ma alla fine il 30enne americano è arrivato terzo con 0,14 secondi di ritardo sull'azzurro.

Per Cazzaniga, che venerdì ha gareggiato per la 73/a volta in Coppa Europa, si è trattato del primo successo nella seconda serie di sci alpino.