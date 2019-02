Migliaia di studenti in piazza per clima

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Sono stati migliaia gli studenti che a Bolzano hanno percorso le strade del centro per manifestare in occasione della giornata mondiale di sciopero per il clima. Gli studenti hanno issato cartelli con scritte come "Don't be a fool, keep the climate cool", "There is no planet B", "What we stand for is what we stand on", "Scream for climate actions!".

Gli studenti di lingua tedesca e italiana, scandendo slogan dello stesso tenore, sono partiti da piazza Vittoria ed hanno percorso le vie del centro, via Museo e i Portici per arrivare a piazza Magnago, davanti al Palazzo della Giunta e del Consiglio provinciale.

Gli studenti si sono ispirati alla ragazzina svedese di 15 anni che ha avviato lo sciopero per il clima, per scuotere le coscienze di chi deve prendere descisioni in merito.