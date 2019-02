Francesco Profumo confermato presidente della Fbk

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Via libera oggi dalla Giunta provinciale di Trento, su proposta del presidente, Maurizio Fugatti, ad alcune nomine in scadenza in seno al Cda della fondazione Bruno Kessler, di spettanza provinciale. È stato confermato alla presidenza della Fondazione Francesco Profumo, già presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e ministro dell'istruzione, università e ricerca.

È stato inoltre nominato in qualità di rappresentante delle minoranze consiliari nel Cda della Fondazione il fisico Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia spaziale italiana.

(ANSA).