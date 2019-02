Pallavolo: Trentino Volley batte Amriswil 3-0

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - "Sapevamo di essere superiori all'Amriswil, ma dovevamo confermarlo con i fatti". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera per 3-0, che vale l'accesso alla semifinale di Cev Cup.

"Ci siamo riusciti - ha aggiunto - mettendo in campo il giusto atteggiamento. Il primo set non è stato semplice, ma la formazione schierata era assolutamente inedita e ci ha messo un po' a trovare il ritmo giusto. In seguito ci siamo sciolti e tutto è stato più semplice. Siamo entrati in un momento diverso della nostra stagione e dobbiamo essere bravi a reggerlo anche magari utilizzando giocatori differenti dal solito". (ANSA).