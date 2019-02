Turismo: code su statali per traffico intenso Trentino AA

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Rallentamenti e code per traffico intenso sono presenti stamani sulle principali strade statali che portano nelle località sciistiche in Trentino Alto Adige. Si registrano in entrambe le direzioni tra Sciaves e Rio Pusteria e tra Sigismondo e San Lorenzo sulla statale della Pusteria, in entrambe le direzioni sulla statale della Val Gardena tra Pontives e S. Christina, su quella della Val Badia. (ANSA).