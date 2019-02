Pallavolo: finale Coppa Italia è Perugia-Civitanova

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - E' Sir Safety Perugia-Lub Civitanova la finale della Coppa Italia di pallavolo. Nelle due semifinali giocate oggi a Casalecchio di Reno, Perugia ha battuto l'Azimut Modena per 3-0 ((25-18, 28-26, 25-17) mentre Civitanova ha prevalso sull'Itas Trentino per 3-2 (25-20, 21-25, 25-19, 15-25, 15-10). La finale è in programma domani a partire dalle ore 18.