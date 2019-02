Migranti: psicologi Trentino preoccupati

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - "Grande preoccupazione" viene espressa dal consiglio dell'ordine degli psicologi di Trento per "la politica dell'immigrazione anche in territorio trentino, con una rimessa in discussione delle strutture per l'accoglienza, che fino a questo momento si erano qualificate per la loro alta competenza, avendo ottenuto ottimi risultati in termini d'integrazione e quindi di adattamento alla nostra realtà".

"In questi provvedimenti legislativi - sostengono - cogliamo un'incompatibilità con i principi che sostengono ogni singola azione della professione dello psicologo, perché negano alcuni diritti in base all'etnia e alla nazionalità, lasciando in stato di sofferenza psico-fisica gruppi interi di persone. Non possiamo che esprimere empatia e vicinanza per chi sta vivendo una situazione di negazione dei propri diritti e dei propri bisogni".

"Auspichiamo un confronto franco e coraggioso su queste tematiche, nel rispetto delle regole della pacifica convivenza".

(ANSA).