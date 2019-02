Inceneritore, emissioni sotto i limiti

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - "Il controllo disposto all'impianto di trattamento rifiuti di Bolzano è tra quelli in carico all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. La società Eco-Center, in qualità di gestore, in modo collaborativo, ha messo a disposizione dell'Agenzia tutta la documentazione necessaria". Lo afferma l'assessore provinciale all'ambiente, Giuliano Vettorato.

L'assessore sottolinea, inoltre, che "la relativa istruttoria è ancora in corso e riguarda la quantità di rifiuti trattati", escludendo che si siano verificati sforamenti nelle emissioni.

"Al contrario, nel corso di tutto il 2018, le emissioni sono state in modo costante particolarmente molto al di sotto dei limiti di norma", conclude Vettorato.