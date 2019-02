Tennis: buon esordio Seppi al torneo di Sofia

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - È iniziata con una vittoria l'avventura di Andreas Seppi nel torneo Atp 250 di Sofia, in Bulgaria.

Il 34enne di Caldaro si è imposto con il connazionale Simone Bolelli al primo turno del torneo di doppio sulle teste di serie numero 2, Dominic Inglot (Gbr)/Franko Skugor (Cro) per 6:3, 1:6, 11:9, qualificandosi per i quarti di finale. Nei quarti di finale della competizione, il cui montepremi è di 586.000 euro, Seppi e Bolelli incontreranno i vincenti della partita tra Nikola Mektic (Cro)/Jürgen Melzer (Aut) e Santiago Gonzales (Mex)/Aisam Ul-Haq Qureshi (Pak).

Domani Seppi esordirà anche nel tabellone singolare contro Marton Fucsovics. Il 26enne ungherese attualmente occupa la 47/a posizione nel ranking Atp; Seppi è, invece, il numero 37 del mondo.