Shoah: Fugatti in visita ad Auschwitz-Birkenau

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - Il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, ha raggiunto oggi ad Auschwitz-Birkenau i quasi 400 ragazzi del Trentino, dell'Alto Adige e del Tirolo, impegnati in un viaggio didattico per tenere viva la memoria della Shoah.

"E' la prima volta, come immagino molti di voi, che vengo in visita ad Auschwitz - ha detto - ed è difficile trovare le parole. Sono qui per portarvi un saluto da parte delle istituzioni dei nostri territori, ma anche delle nostre comunità. Credo che il percorso formativo che vi ha portato qui abbia un elemento di forza e di originalità, nel far condividere questa esperienza a ragazze e ragazzi dell'Euroregione, puntando proprio sulla ricchezza dell'appartenenza a gruppi linguistici diversi, sull'intreccio di storie e di culture che caratterizzano il nostro essere 'terra di confine'. Vi sono grato per quello che potrete testimoniare alle vostre comunità di appartenenza, in particolare ai vostri coetanei". (ANSA).