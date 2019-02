Valanga sull'A22 Alto Adige e altre due su strade

(ANSA) - BOLZANO, 2 FEB - Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di Stato. Non vi sono feriti, anche perché in quel tratto l'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni. Si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. Altre due valanghe sono cadute in mattinata in Alto Adige. Una in Val Sarentino, dove la statale è stata chiusa tra Riobianco e Pennes, e l'altra in Valdurna, dov'è stata chiusa la provinciale. Non risultano al momento mezzi o persone coinvolti.