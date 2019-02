Neve in Trentino: usare pneumatici antineve o catene montate

(ANSA) - TRENTO, 1 FEB - Tutte le strade principali sono transitabili, senza particolari difficoltà in Trentino, nonostante la nevicata. Lo comunica l'amministrazione provinciale a fine mattina, avvisando che si raccomanda di viaggiare con prudenza con pneumatici antineve o con catene montate, per possibili tratti con aderenza ridotta o con formazione di ghiaccio.

Nel dettaglio, alle 12 sulla statale della Valsugana ci sono da 5 a 10 centimetri di neve, 15 in quota. Sono 5 a fondovalle e 25 in quota tra Trento, Bondone e Paganella, così come sulle strade della Vallagarina e dell'Altopiano di Folgaria. In Val di Non sono caduti da 15 a 20 centimetri e in Val di Sole 15 in zona Mostizzolo e 35 al Passo Tonale. Per Giiudicarie e Rendena lo spessore del manto nevoso va dai 12-15 centimetri ai 30 di Madonna di Campiglio. Alto Garda, Ledro e Val di Gresta 3 centimetri nel fondovalle e 15 in quota. Sono tra 15 e 20 i centimetri di neve in bassa Valsugana e Primiero, tra i 15 e i 25 nelle valli di Fiemme e Fassa. (ANSA).