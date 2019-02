Neve: A22, oltre 200 persone al lavoro,disagi per imprudenza

Oltre 200 le persone mobilitate oggi lungo la A22 per fare fronte all'intensa nevicata caduta lungo l'autostrada, in particolare tra Vipiteno e il Brennero. Già in preallerta per il bollettino meteo, che prevedeva la possibilità di precipitazioni a carattere nevoso, il personale e i mezzi in forza ad Autostrada del Brennero sono intervenuti prontamente per garantire la pulizia del manto stradale e la normale circolazione dei veicoli. Le difficoltà maggiori, spiega l'autostrada in una nota, non sono, però, arrivate dalla condizione meteorologica, ma dall'imprudenza di alcuni utenti. In particolare, motociclisti protagonisti di diverse cadute nel corso della giornata e autisti di mezzi pesanti che, per aggirare i rallentamenti dovuti ai mezzi antineve in azione, si sono spostati sulla sia di sorpasso nonostante la presenza di neve, non riuscendo poi a ripartire in salita.

Ben 31 i team di lame spazzaneve in azione durante la giornata, per un totale di 155 operatori, cui si aggiungono i mezzi spargisale, i mezzi dotati di pale gommate, gli ausiliari della viabilità e gli operatori del Centro Assistenza Utenti (Cau). Per fare fronte alla nevicata, è stato mobilitato tutto il personale che non aveva già lavorato durante la notte. Questo ha permesso di affrontare egregiamente la nevicata, di grado rosso tra Vipiteno e il Brennero. Le proibitive condizioni meteo non hanno impedito a numerosi motociclisti in viaggio verso un motoraduno di avventurarsi ugualmente lungo l'autostrada. Diverse le cadute. In un caso, in particolare, un mezzo pesante che sopraggiungeva, per scongiurare l'impatto, si è spostato lungo la corsia di sorpasso traversandosi. Altri autisti di mezzi pesanti hanno utilizzato la corsia di sorpasso per evitare i rallentamenti provocando a loro volta disagi, o hanno tentato di aggirare l'obbligo di uscita verso l'area di Sadobre reimmettendosi in autostrada subito dopo. Le nevicate sono previste in attenuazione durante la notte.