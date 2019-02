Neve a Bolzano, scia in centro con pelli di foca

(ANSA) - BOLZANO, 1 FEB - La forte nevicata a Bolzano, come non si vedeva da tanto tempo, ha spinto un po' tutti ad arrangiarsi. Tanto che a sera c'era anche chi, appena fuori dal centro, si è attrezzato per sciare con pelli di foca e luce frontale.

Sfruttando l'eccezionale fondo che si è creato durante la giornata, un uomo percorreva via Sant'Osvaldo, nella direzione che porta verso la località di Soprabolzano. (ANSA).