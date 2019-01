Giochi 2026: Fugatti e Kompatscher rilanciano Trentino AA

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, era presente quest'oggi ad Anterselva, in Alto Adige, alle gare della tappa di coppa del mondo di biathlon, assieme al collega altoatesino Arno Kompatscher e agli assessori allo sport delle Regioni del Veneto e della Lombardia, nonché del Comune di Milano, con una rappresentanza del Comune di Cortina. Con l'occasione hanno rilanciato l'auspicio per un diretto coinvolgimento del Trentino Alto Adige alle prossime Olimpiadi dello sci invernale.

"Un messaggio di forte unità - ha commentato Fugatti - per rilanciare tutti insieme la candidatura a un prestigioso appuntamento che, per esperienza e organizzazione, le nostre realtà potrebbero onorare ai massimi livelli". (ANSA).