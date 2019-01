Sci nordico: Marcialonga domani con olimpionici

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Partenza domani alle 8 (7.50 per le donne) della 46/a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa.

Del resto è ufficialmente già iniziata con i piccoli della 'Baby', che hanno dato vita alle prime sfide sulla neve a Predazzo, poi è toccato ai nostalgici della Marcialonga Story, ai 'benefattori' della Marcialonga Stars in favore di Lilt, e ai giovani di Minimarcialonga e Marcialonga Young.

Oltre a bisonti e fenomeni Visma Ski Classics per un totale di 7.500 fondisti, tutti seguiranno con attenzione le vicende dei quattro medagliati olimpici. Cristian "Zorro" Zorzi ha raccontato di cosa si tratta: "Farò la Marcialonga insieme ad Antonio Rossi, Jury Chechi e Paolo Bettini, oltre a Francesco Toldo, che parteciperà alla gara".

Tord Asle Gjerdalen l'ha vinta tre volte e ci saranno anche Chernousov, Eliassen e Pedersen. Tra le donne Britta Johansson Norgren se la vedrà con Slind, Smutna e l'azzurra Stuerz. (ANSA).