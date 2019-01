Basket: Aquila Trento domani contro Cantù

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Domani Dustin Hogue potrebbe diventare il miglior rimbalzista di Trento in Serie A: al lungo statunitense (625 rimbalzi in 93 partite di massima serie con l'Aquila) mancano appena quattro carambole catturate per raggiungere Dominique Sutton (629 in 104 presenze) in testa a questa speciale classifica. A livello assoluto con la maglia di Trento fra Serie A, EuroCup e coppe nazionali, Sutton ha un margine ancora abbastanza ampio: dietro ai suoi 844 rimbalzi in rincorsa ci sono Dustin (731) e Beto Gomes (686).

L'Aquila Basket Trento torna infatti in campo domani a mezzogiorno alla Blm Group Arena contro Cantù, dopo la vittoria contro Cremona.

All'andata fu gran vittoria brianzola: nonostante un Fabio Mian da 4/4 da tre nel solo primo quarto (5/7 alla fine) i bianconeri non riuscirono mai a strappare l'inerzia del match dalle mani di Mitchell (17 punti), Jefferson e Gaines (16 a testa). Vantaggio Cantù anche nel bilancio dei precedenti, 5-4.

