Autostrade: A22, no cantieri in festività nel 2019

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - L'Autostrada del Brennero ha stilato una previsione delle date potenzialmente critiche per il 2019 e stabilito che, in determinati giorni e in determinate fasce orarie, non saranno autorizzati lavori che richiedano scambi di carreggiata, o riduzioni di corsia di marcia. In particolare, la programmazione dovrà tenere conto dei flussi legati al turismo nazionale ed estero.

In base alla previsioni di traffico per le singole carreggiate, non saranno pertanto autorizzati lavori nei prossimi fine settimane fino a fine febbraio, in coincidenza del periodo pasquale, delle feste della Liberazione, del Lavoro, dell'Ascensione e della Repubblica, in occasione della Pentecoste e del Corpus Domini. Limitazioni ai cantieri saranno previste anche per le festività di Ognissanti e dell'Immacolata Concezione. In occasione del periodo natalizio infine non potranno essere eseguiti lavori dal 13 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020.

In tutti questi periodi, si continuerà comunque a lavorare, ma durante l'orario notturno. (ANSA).