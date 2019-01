Marcialonga: Cerism, sci di fondo elisir di lunga vita

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Si chiama "Marcialonga Science on elderly" l'indagine scientifica dedicata agli sportivi ultra sessantacinquenni e condotta nell'ambito della 46/a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa.

Il progetto è stato avviato dal CeRiSM (Centro di ricerca sport montagna e salute - Università di Verona), in collaborazione con il comitato Marcialonga. Gli esperti hanno raccolto parametri correlati con la qualità della vita sulla popolazione over 65 partecipante alla ski-marathon trentina da parecchi anni, confrontando atleti fondisti, sedentari, atleti maratoneti ultra 65/enni. L'ipotesi dello studio è che lo sci di fondo - come modello di attività fisica - oltre a richiedere resistenza, forza, coordinazione, flessibilità e prontezza di riflessi, rappresenti anche un'attività che apporta benefici alle persone che lo praticano per mantenersi attive durante tutto il corso della vita, sia rispetto ai sedentari sia a chi si impegna in attività sportive che richiedono un utilizzo limitato degli arti inferiori.