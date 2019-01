Tamponamento tra tir, code in A22

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Un camionista è rimasto ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla corsia sud dell'Autostrada del Brennero nei pressi di Vadena. Un tir ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Egna, la polizia stradale e la croce bianca. Durante i lavori di soccorso si sono formate lunghe code in direzione sud.