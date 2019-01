Biathlon: via a gare Cdm ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Domani si apre la settimana di Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. Fino a domenica verranno disputate complessivamente sei gare e sono attesi più di 65.000 spettatori. Quest'anno la tappa di Coppa del mondo è inoltre anche la prova generale per i Campionati del Mondo, in programma nel febbraio del 2020, sempre ad Anterselva. Quando giovedi alle oreV 14.30 partirà la 7,5 km sprint femminile (con due serie di tiri), gli occhi di tutti gli appassionati saranno puntati su due atlete azzurre: la beniamina locale Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi di Sappada. Entrambe stanno conducendo la classifica generale di Coppa del mondo ed entrambe sono anche in testa nella classifica della sprint, anche se in questa disciplina la Vittozzi precede la Wierer. La maglia gialla però della numero 1 di Coppa del mondo generale la porta Dorothea Wierer. Per la 28enne di Rasun è una grande emozione, venire ad Anterselva da capolista: "Naturalmente è un ulteriore motivazione poter correre in casa con la maglia gialla".