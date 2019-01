Fugatti, lupi questione di sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - "Non è tollerabile che i lupi possano arrivare così vicini alle case, nel fondovalle, ormai si tratta di una questione di ordine pubblico, per la quale occorre agire con rapidità e decisione, per questo stamattina ho chiesto al Commissario del Governo Lombardi, la convocazione, quanto prima, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a Marani di Ala, dove ieri un gregge di pecore è stato attaccato dai lupi, a pochi metri dalle case. Con la deputata Vanessa Cattoi e dal sindaco, Claudio Soini, Fugatti si è incontrato con il proprietario del gregge.

L'attacco è avvenuto di mattina ed ha portato all'uccisione di tre agnellini, uno dei quali trovato a 20 metri da un'abitazione. "Sul problema - ha spiegato Fugatti - la precedente amministrazione provinciale è stata del tutto inconcludente. Qui ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, noi ci prenderemo le nostre, ma i cittadini non possono correre simili rischi".