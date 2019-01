Morto Rodolfo Borga

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - E' morto la scorsa notte Rodolfo Borga, consigliere provinciale di Civica Trentina. Malato da tempo, era stato scelto dal presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugati come vicepresidente, ma in attesa della sua guarigione l'incarico era stato affidato a Mario Tonina.

Borga, fondatore di Civica Trentina, ne era stato capogruppo in Consiglio provinciale; nella scorsa legislatura era stato nominato Garante delle minoranze.

"Era un profondo difensore dell'Autonomia e della specificità trentina, legato a forti valori tradizionali che ha sempre difeso con onestà intellettuale. Mancherà a noi, ma mancherà soprattutto al Trentino", dice il presidente della provincia Maurizio Fugatti.