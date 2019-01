Maltempo: al via Piano ricostruzione foreste trentine

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Approvato dalla Giunta provinciale trentina il Piano d'azione per la gestione degli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati dal maltempo di fine ottobre 2018.

L'ordinanza di approvazione del Piano viene ora trasmesso alla Protezione civile nazionale per gli adempimenti di competenza statale. Il Piano approvato oggi dà inizialmente conto dell'entità dei danni subiti dalle foreste trentine, quantificati in 3.300.000 metri cubi di legname abbattuto posti su circa 19.000 ettari di territorio boscato provinciale, e quindi definisce un quadro di interventi coordinati che dovranno essere iniziati nei prossimi due anni. Il Piano indica inoltre un'analisi dei costi degli interventi previsti nel periodo di sua validità, pari a più di 21 milioni di euro.