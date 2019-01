Giunta trentina presenta priorità per i prossimi mesi

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Presentate oggi dalla Giunta provinciale trentina, riunitasi al Centro Casteller, le priorità per i prossimi mesi. Al centro del programma investimenti ed infrastrutture, natalità, comuni, burocrazia.

"Un punto di partenza - ha detto il presidente Maurizio Fugatti - che sarà riassunto, nel giro di un mese, in un documento di sintesi, che costituirà la base su cui intendiamo avviare una concertazione con il territorio e le sue espressioni istituzionali, sociali ed economiche, per arrivare ad adottare, di concerto con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, il programma di sviluppo provinciale della XVI Legislatura".

Numerosi i temi di carattere trasversale affrontati oggi dalla Giunta: dalla messa in sicurezza della finanza pubblica al rapporto con il privato, fino ai temi del credito, del risparmio privato, delle infrastrutture, delle società pubbliche. Su tutti la semplificazione burocratica e la digitalizzazione.