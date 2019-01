Masera, dubbi su eterodirezione Lega

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - "L'eterodirezione dichiarata dagli eletti della Lega legittima il dubbio che ogni volta che la giunta dovrà prendere una decisione su un argomento non compreso nell'accordo dovranno essere consultati Calderoli e Salvini". Lo ha detto la neo eletta segretaria della Cgil-Agb Cristina Masera in occasione delle conferenza stampa di inizio anno.

"La domanda che poi sorge è se i futuri disegni di legge provinciali dovranno avere la stessa approvazione prima di essere inviati alle commissioni legislative", ha proseguito Masera. Nell'accordo Masera ha inoltre registrato lo "scarso interesse" per il confronto con le controparti. Masera ha definito importante l'accenno ai rinnovi contrattuali.

Recupero del potere d'acquisto, plurilinguismo, pensioni, solidarietà e welfare: sono questi alcuni dei temi su cui nel 2019 si focalizzerà l'impegno della Cgil/Agb che conta più di 36 mila iscritti, ha fatto anche bilancio delle iniziative realizzate. Un altro tema la lotta all''evasione fiscale.