Würstel gourmet ora anche per Fido

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - A Merano un chiosco di würstel non pensa solo ai piaceri del palato degli umani, ma anche dei loro amici a quattro zampe. "Gourmetwürstel" si legge su un cartello della bancarella "Würstl Willi" in piazza del Grano. La storia è stata raccontata dall'Alto Adige.

"Abbiamo voluto ampliare la nostra offerta, visto che in città ci sono davvero tanti cani, tra quelli dei meranesi e quelli dei turisti", spiega Christoph Moosmair. L'amore per i cani ha tradizione nella città del Passirio. Nel 2014 il padre dei gelatai meranesi, Antonio Munaretto, creò infatti un gelato al prosciutto per cani, il dog ice. Ora è la volta della salsiccia che è stata sviluppata da un macellaio appositamente per Fido: solo manzo e soprattutto niente sale, pepe oppure aromi. Il würstel è già cotto e viene servito in una scodella d'acciaio a temperatura ambiente. In questo modo tutti sono contenti, il cane e il padrone che non deve più dividere la sua salsiccia con il suo amico peloso.