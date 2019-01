Pallavolo: Trentino Volley alla gara di ritorno ottavi Cev

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - "Teniamo molto a questa competizione e vogliamo quindi completare l'opera già iniziata nel match d'andata". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della sfida di domani a Trento contro l'Hypo Tirol AlpenVolleys Haching, per il ritorno degli ottavi di finale di Cev Cup.

"Per noi - ha aggiunto - sarà importante dimenticare il risultato maturato a dicembre per riuscire ad entrare in campo con la giusta mentalità; l'impegno riserva comunque dei rischi, visto che affrontiamo la capolista di uno dei principali campionati europei come quello tedesco. Alla squadra quindi chiedo concentrazione, determinazione e voglia di raggiungere il traguardo".