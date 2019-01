Basket: Aquila Trento perde con Brindisi

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - "Non è stata una buona partita per noi, e questa sconfitta al di là della mancata Final Eight di Coppa Italia non ci voleva proprio". Così l'allenatore dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la sconfitta di ieri in casa contro Brindisi, per 76-79, in Coppa Italia.

"Nel primo tempo - aggiunge - siamo stati bravi a giocare il nostro piano partita, ma siamo scesi troppo di qualità e di attenzione nei momenti chiave del match. Penso alle tante palle perse, o ad alcuni passaggi a vuoto in difesa: nel finale abbiamo fatto un buon break ma non è bastato".