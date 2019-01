Alluvioni 2018: Codacons Trentino, soldi raccolti non spesi

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - A seguito delle alluvioni e del maltempo dell'ottobre 2018 furono molteplici le iniziative di solidarietà avviate in Italia per aiutare le popolazioni di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia colpite dall'emergenza. Raccolte fondi che hanno portato gli italiani a donare con generosità oltre 2,6 milioni di euro, nella speranza di poter contribuire a sostenere i cittadini e il territorio devastato dal maltempo.

"A distanza di tre mesi da quei tragici eventi, tuttavia, dei fondi raccolti nemmeno un euro sarebbe stato speso per aiutare le popolazioni locali, a causa della solita lentezza della macchina burocratica italiana". Lo denuncia il Codacons del Trentino Alto Adige, in una nota.

"La pubblica amministrazione - aggiunge il Codacons - non ha provveduto ad individuare nemmeno un progetto da finanziare con i fondi di solidarietà raccolti, e i cittadini colpiti dal maltempo dovranno attendere le calende greche per vedere sfruttati i soldi raccolti dalla Protezione Civile. Per tale motivo - conclude - se le somme raccolte non saranno al più presto convertite in progetti concreti sul territorio, saremo costretti a presentare una denuncia in Procura per appropriazione indebita e truffa, trattandosi di fondi pubblici e di soldi della collettività". (ANSA).