Sci nordico: a Germania Individual Gundersen Cdm

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Uno sprint vincente all'ultimo giro regala la vittoria al tedesco Vinzenz Geiger, il quale oggi al Centro del fondo di Lago di Tesero rifila oltre sette secondi al connazionale Johannes Rydzek per portarsi a casa l'ultima Individual Gundersen di Coppa del Mondo di Combinata Nordica in Val di Fiemme.

Buona prova quella dei tedeschi, a prendersi la rivincita dopo la beffa di ieri alla Team Sprint per mano dei norvegesi.

Terzo il nipponico Akito Watabe, quarto l'austriaco Franz-Josef Rehrl davanti ad Eric Frenzel. Sesto Joergen Graabak, decimo Fabian Riessle. Per quanto riguarda i nostri italiani, Alessandro Pittin chiude l'ultima tappa fiemmese in diciassettesima posizione, 21/o Samuel Costa al fotofinish sul norvegese Magnus Krog. (ANSA).