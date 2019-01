Viticoltura: Provincia Trento, in arrivo quasi 800.000 euro

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Investimenti per l'adeguamento delle strutture aziendali, per sostenere le produzioni e in generale per il conseguimento di una maggiore competitività del settore sui mercati. E' quanto prevede una delibera, approvata oggi dalla Giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore Giulia Zanotelli, con cui si stabiliscono i criteri di finanziamento della 'Misura Investimenti', prevista dal piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, per la campagna 2018-2019, a favore dei produttori di vino.

Le risorse a disposizione, di origine comunitaria, ammontano a 791.865 euro. Le domande vanno presentate entro il 15 febbraio 2019 sul portale Agea, tramite i centri di assistenza agricola (Caa).