Slittino,doppio podio azzurro in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Doppio podio italiano in Coppa del mondo di slittino su pista naturale a Winterleiten, in Austria. Nel doppio, i vicecampioni del mondo, Patrick Pigneter e Florian Clara, hanno preceduto i compagni di squadra, i fratelli Patrick e Matthias Lambacher. Pigneter e Clara hanno festeggiato la loro prima vittoria della stagione davanti ai giovani Lambacher che gareggiano per il primo anno in Coppa del mondo e, nella loro seconda gara sono saliti per la prima volta sul podio. Il terzo posto è andato ai russi Pavel Porshnev e Ivan Lazarev. Nella classifica generale Pigneter e Clara sono in testa dopo due gare con 185 punti di vantaggio sugli austriaci Brüggler e Angerer con 150 punti, seguiti da vicino dai russi Porshnev e Lazarev (140 punti).

Le sessioni monoposto sono state dominate dall'austriaco Thomas Kammerlander e dall'azzurra Evelin Lanthaler. Domani sono in programma le gare di singolo maschile e femminile e la staffetta.