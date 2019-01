Sicurezza: Lega Trentino, gazebo per applicazione Dl

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - La Lega del Trentino organizza dei gazebo sul decreto sicurezza. Lo annuncia il segretario, Mirko Bisesti, assessore provinciale, col presidente del partito, Alessandro Savoi. "Visto il dibattito a livello nazionale - spiega il segretario - vogliamo dare informazioni, ma anche sottoporre loro una petizione, per sostenere l'applicazione del decreto". Inizieranno sabato a Trento e proseguiranno per due o tre settimane in tutta la provincia, nei giorni di mercato, coinvolgendo consiglieri provinciali e comunali e attivisti.

"Vogliamo riaffermare- sottolinea Bisesti con Savoi - come presidenti di Province e Regioni stiano strumentalizzando la questione, soprattutto sui migranti, paventando ricorsi. I sindaci, come quelli di Napoli e di Palermo, dovrebbero avere altro da pensare". L'intento, hanno aggiunto, è anche sorvegliare sull'operato del sindaco di Trento, "anche se al momento non si è espresso nel merito e ha solo annunciato che intende aprire un dialogo col governo". (ANSA).