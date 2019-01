Maltempo Trentino: al via domande per contributi

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Si possono presentare da oggi le domande per ottenere contributi per i danni causati dal maltempo in Trentino dal 27 al 30 ottobre 2018. Lo annuncia in una nota la Provincia autonoma, ricordando che aveva attivato misure per fare fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo: il 21 dicembre scorso, la Giunta provinciale aveva stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i danni.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 1 marzo e i moduli per la richiesta possono essere scaricati sul sito della Provincia. (ANSA).