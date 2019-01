Violenza sessuale: molesta minorenne, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Un giovane moldavo di 27 anni è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri di Pergine Valsugana. È accusato di avere molestato una minorenne su un treno della linea Trento-Bassano. A chiamare i carabinieri sono stati la ragazza stessa e un'amica, che hanno spiegato che una di loro era stata importunata e per questo avevano deciso insieme di cambiare treno a Pergine. Prima però che riuscissero a scendere quell'individuo era arrivato alle molestie nei confronti di una di loro.

I militari hanno individuato il sospetto, insieme alla polizia locale, e il giovane ha ammesso l'accaduto. Condotto ai domiciliari, è previsto per stamattina il rito direttissimo.

