Turismo: presepi Ossana, +60% presenze

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Il borgo di Ossana. in Alta Val di Sole, in Trentino, è sempre più, il "borgo dei Presepi" per eccellenza. Lo dimostrano i numeri finali dell'edizione 2018, ufficializzati dagli organizzatori dell'esposizione natalizia di copie della Natività. Un vero boom rispetto solo a 12 mesi fa: +60% di presenze (passate dalle 22.000 del 2017 alle 35.000 di quest'anno), +69% di picco d'ingressi alle maestose rovine del Castello di San Michele che ospitavano i tradizionali mercatini di Natale (28.000 in tutto il periodo della manifestazione e 2.700 persone in un solo giorno, il 30 dicembre, rispetto ai 1.600 dell'anno scorso). L'aumento di presenze è stato certificato anche dagli espositori che offrivano i propri prodotti (rigorosamente artigianali e della Val di Sole) nelle casette in legno dei mercatini. (ANSA).