Svp-Lega, c'è l'accordo sui temi

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - Svp e Lega hanno trovato un accordo su un documento programmatico che ora passerà al vaglio dei rispettivi partiti. I temi e le misure contenute saranno presentate pubblicamente solo dopo questo passaggio, hanno chiarito gli esponenti di Svp e Lega verso le ore 14 a chiusura della trattativa.

Per il coordinatore della Lega Massimo Bessone "non c'é nessun boccone amaro da buttare giù. Quando prevale il buonsenso, non c'è Lega o Svp, ci sono cose giuste e basta. Ed il buonsenso è comune a noi come a loro", ha chiarito Bessone.

Dal canto suo il presidente della giunta Arno Kompatscher ha sottolineato che "non c'è stata alcuna deriva a destra, altrimenti io non ci sarei". E questo è stato possibile, perchè "i rapporti di forza sono quelli che sono", ha spiegato Kompatscher.

Il segretario politico Svp ha ricordato che lunedì alle 18 a Nalles la Svp sottoporra il testo di questo accordo al suo partito. La delegazione della Lega si incontrerà invece domani pomeriggio con il senatore Calderoli.