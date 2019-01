Morto giornalista Unterhuber

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - Il giornalismo del Trentino Alto Adige è in lutto per la morte di Christian Unterhuber. Il 53enne lavorava al Dolomiten da 27 anni. Dal 1991 CU, come lo chiamavano i colleghi in riferimento alla sigla con la quale firmava gli innumerevoli articoli, era titolare della cronaca giudiziaria del giornale. Dal 2004 - ricorda il portale stol.it - Unterhuber era vice caporedattore della redazione cronache.

Unterhuber era anche un appassionato ed esperto giornalista di motori. Era molto apprezzato non solo per le sue doti professionali ma anche umane, è stato anche attivo negli enti di categoria, come membro della commissione disciplinare dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e come delegato al congresso Fnsi di Chianciano.