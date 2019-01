Incendio sulla Rocchetta, situazione sotto controllo

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - E' proseguito oggi il lavoro del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento per spegnere l'incendio che ancora divampa sulla Rocchetta, la montagna che sovrasta Riva del Garda in direzione della valle di Ledro.

Se la grande incognita rimane il vento, in grado di dare energia all'incendio, attualmente la situazione appare comunque sotto controllo, anche se rimangono attivi alcuni focolai verso cima Giochello, informa la Provincia.

I due elicotteri hanno già fatto decine di "rotazioni" per attingere l'acqua dal lago di Ledro e scaricarla sui punti ancora colpiti dalle fiamme. Ogni carico, per ogni elicottero, è di circa mille litri di acqua. Non è previsto al momento l'ipotizzato intervento del Canadair, che eventualmente potrebbe intervenire in caso di peggioramento della situazione. In zona stanno operando anche i Vigili del fuoco volontari di Molina di Ledro.