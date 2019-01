Servizio civile alla Croce Bianca

(ANSA) - BOLZANO, 2 GEN - In Alto Adige il servizio sociale è stato introdotto con una legge provinciale. Nell'agosto del 2007 il primo volontario del servizio sociale ha iniziato il suo servizio nella Croce Bianca. Nel frattempo altri 125 lo hanno seguito. La Croce Bianca cerca interessati.

La maggioranza di questi volontari - spiega una nota - lavorano nel trasporto infermi, cioè accompagnano ed assistono i pazienti durante il loro trasporto. Ma si può anche collaborare in altri ambiti d'attività, come nella protezione civile e nell'amministrazione. E questo in tutte le 30 sezioni della Croce Bianca. I volontari del servizio sociale sono un importante e prezioso aiuto. Il Servizio sociale nella Croce Bianca può essere svolto da tutti coloro che abbiano compiuto i 29 anni, idonei a questa attività. Per lo più si tratta di pensionate e pensionati, ma anche altre persone, che vogliono fare nuove esperienze di vita ed aiutare chi ne ha bisogno.