Sci nordico: Tour de ski, De Fabiani secondo a Oberstdorf

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - L'Italia dello sci nordico sul podio a Oberstdorf. Francesco De Fabiani è secondo nella mass start di 15 km a tecnica classica valida come quarta tappa del Tour de Ski ed è la terza volta che sale sul podio nella località tedesca sulle sei totali in carriera in gare individuali.

L'azzurro ha chiuso alle spalle del norvegese Emil Iversenki, terzo il russo Sergey Ustiugov.