Di Maio: "Nuova legge per taglio stipendi dei parlamentari"

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Vi ringraziamo tutti perché ci siete stati vicino e senza di voi non saremmo andati da nessuna parte.

Abbiamo ancora tante cose da fare, siamo solo alla fine dell'inizio. Ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica". Così il vicepremier Luigi Di Maio accanto ad Alessandro Di Battista, in Italia dopo 7 mesi in Sudamerica, da Moena, località della neve in Trentino, fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook. "Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose...che vi avevamo promesso avremmo tagliato", ha detto ancora Di Maio, "sicuramente veniamo da anni difficili, abbiamo dovuto fare battaglie grosse ma c'è sempre piaciuto combattere quei signori che utilizzavano i soldi pubblici e le leggi dello stato per privilegiarsi di una serie di diritti di cui non dovevano godere".