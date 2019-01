Capodanno: Antonio primo nato in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 1 GEN - Si chiama Antonio il primo nato del 2019 in Trentino Alto Adige. Il parto è avvenuto all'ospedale S.

Chiara di Trento alle ore 3.22. Il neonato pesa 3,7 kg. La madre è residente in val Rendena.

A distanza di poco più di due ore, alle 5.56, è venuta al mondo una bimba all'ospedale di Bolzano. Gli ultimi bebè del 2018 sono nati a Bressanone e Rovereto, a sei minuti di distanza fra le 22.34 e e le 22.40.

I nati del 2018 in Trentino sono stati 4.012, con un calo del 3,5% rispetto al 2017.