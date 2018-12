Atletica, dominio etiope a Boclassic

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Dominio etiope alla corsa di San Silvestro di Bolzano, Boclassic: Tamirat Tola ha vinto la gara maschile di 10.000 metri con l'ottimo tempo di 28.12, mentre la gara femminile sui 5.000 metri è andata a Netsanet Gudeta. Per entrambi si tratta del secondo successo a Bolzano, dopo le vittorie nel 2015.

Il podio maschile è stato completato dal keniota Jairus Birech (28.24) e dall'ugandese Oscar Chelimo (28.50). Miglior azzurro Yeman Crippa (29.23) in ottava posizione, un po' deluso, visto che - dopo il quarto posto dell'anno scorso - mirava al podio. Tra le donne è arrivata seconda l'etiope Janet Kisa (15.49) e terza la bielorussa Volha Mazuronak (16.08). Migliore azzurra Margherita Magnani in quinta posizione (16.37).