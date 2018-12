Sci:Paris dopo libera vince anche SuperG

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 29 DIC - Magica doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1'29"95 anche il SuperG di Coppa del mondo a Bormio, ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l'austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1'29"96. Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1'30"41. Subito fuori è finito invece un deluso Christof Innerhofer che ieri era arrivato secondo dietro Paris.