Giunta Alto Adige,1500 delibere nel 2018

(ANSA) - BOZEN, 29 DEZ - Con la fine del 2018 è tempo di bilanci anche per l'amministrazione provinciale. Nel corso dell'anno che si sta per concludere, la giunta provinciale di Bolzano si è riunita 47 volte, approvando circa 1.500 delibere.

Ad esse vanno aggiunti, quali atti amministrativi, i 27.000 decreti firmati dal presidente della Provincia, dagli assessori oppure dai dirigenti autorizzati. L'attività di Palazzo Widmann, ovviamente, è stata "documentata" anche attraverso l'Agenzia di stampa e comunicazione. La forma più tradizionale di diffusione delle notizie ha raggiunto quota 4.450 comunicati stampa, suddivisi tra italiano, tedesco (circa 2.100 in entrambe le lingue) e ladino (poco più di 200 comunicati). Circa 230 gli eventi media e le conferenze stampa organizzati dall'Agenzia nel corso del 2018, tra cui spicca il Mediacenter per le elezioni provinciali.