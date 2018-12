Ambiente: pubblicato Piano d'azione per riduzione rumore

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Pubblicato il Piano di Azione provinciale 2018-2023 per il controllo e la riduzione del rumore contenente le strategie e gli interventi in Trentino previsti nel prossimo quinquennio per le strade principali di competenza provinciale.

Il piano è pubblicato nel sito dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nella sezione "Rumore".

La finalità della pubblicazione - dice la Provincia - è quella di consentire ai cittadini la consultazione del documento e l'eventuale predisposizione di osservazioni, pareri e memorie in forma scritta, che saranno tenute in debita considerazione prima della trasmissione del documento al ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I cittadini potranno inviare le loro osservazioni alla Provincia entro 45 giorni a gestione.strade@provincia.tn.it.